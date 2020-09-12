新北市中和區公所12日舉辦「萌寶Go Go趣味賽」活動，副市長陳純敬到場與親子同樂。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所12日舉辦「萌寶Go Go趣味賽」活動，副市長陳純敬到場與親子同樂。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所12日舉辦「萌寶Go Go趣味賽」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所12日舉辦「萌寶Go Go趣味賽」活動，副市長陳純敬到場與親子同樂。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所今（12日）舉辦「萌寶GoGo趣味賽」活動，副市長陳純敬親自出席為參賽寶寶們加油鼓勵，陪同跳健康操暖身，近千位大小朋友齊聚一堂，家長熱情帶寶貝與副市長合影，比賽過程加油歡呼聲不斷，現場熱鬧壯觀。

趣味賽活動共有260組寶貝參賽，副市長陳純敬、民政局長柯慶忠、中和區長賴俊達、立委江永昌、市議員陳錦錠、邱烽堯、張志豪、張維倩、金瑞龍及立委林德福助理、游輝宂議員助理和多位里長等共同到場為寶寶們加油，感受孩子們的青春活力。

副市長陳純敬表示，孩子是國家的棟樑及希望，市府積極推動樂婚、願生、能養的生活環境，家長的期待他都有收到，市府團隊會繼續努力透過各種友善政策，給家長更多支持，一起守護下一代，感受新北的愛與幸福能量。

陳純敬說，新北市一直大力推動「動健康」，小朋友推廣「幼兒健康操」，鼓勵家長和小朋友多運動，強健體魄提高免疫力，身體更健康，祝福所有的寶貝都能平安健康成長，參加趣味賽的寶貝們都能玩得開心擁有好成績。

活動由公所同仁、光復國小幼兒及新北市府性別大使企鵝暖爸帶動健康操揭開序幕，比賽一開始，家長為引導寶寶們抵達終點，拿出手機、玩具等使出渾身解數吸引目光，有的寶寶奮力向前衝、有的寶寶就坐起點不動如山，家長們忙著引導及拍攝寶寶可愛模樣，紀錄孩子踏出自信快樂步伐的畫面，場面歡樂又溫馨。

中和區長賴俊達表示，每年辦理趣味賽一開放報名不到半天時間即額滿，開辦以來自50組寶寶參賽至今年擴增為260組，還有住在石門的小朋友報名參加，活動按年齡區分為寶寶爬行趣、尿布搬搬樂及寶貝滾大球三項競賽，公所貼心準備拍照區、打卡換好禮區、好玩寶寶遊戲區，除了豐富的參加獎外，今年更加贈中和土地公加持福氣禮，希望寶貝們在土地公福氣庇佑下擁有平安喜樂。

(中時 )