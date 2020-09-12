受新冠肺炎疫情影響，國人已超過半年難出國旅遊，各種類出國、偽出國行程今年超夯，航空公司也在航程中安排彩蛋創造話題，不過星宇航空8月中的航程臨時起意想飛近釣魚台，遭航管擋下，差點踩下台日政治紅線，交通部民用航空局也發函「提醒」各航空業者，要求須依所提出的飛航計畫執飛，不得任意變更航路。

8月16日星宇航空的偽出國航班，空中臨時加碼飛向釣魚台，引起機上旅客一陣歡呼，事後卻出現質疑和爭議，也讓主管單位一度緊張。星宇解釋當天按計畫飛行並未偏離航路，但據了解，是機師提出轉彎要求時，被航管人員擋下，所以飛機按原計畫飛行。

民航局證實，8月下旬確實有發函給各航空公司，提醒業者這種專案航班要按照當初提的計畫飛航，若非特殊情況不得變更，另申請時也要附上航路圖形。

官員指出，包機走的不是定期航班的航路，民航局要與軍方或是日本、菲律賓等國家先協調，不是想變就變，接下來各業者還要推出各種專案航班，都要依規定進行。

(中時 )