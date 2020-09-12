新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在民視節目中指出，台灣有等疫苗的本錢。今日陳時中被問及此事時指出，政府積極的作為都會持續，最重要的國際平台「COVID-19 疫苗全球取得機制」（COVAX）也會簽約，確保在公平公正的平台之下，能分配到疫苗的採購。

陳時中今午出席中華民國重症醫學會活動，會前接受媒體聯訪時表示，對於國際疫苗的採購，會與COVAX簽約，盼分配到疫苗的採購，至於國內疫苗，目前也進行的很順利，會抱以期待。

疫苗的發展一般都要耗上很長的時間，陳時中表示，以前大概都要花上10年去研發，現在有些廠商趕在1年就研發，科學進步是個因素，另一個因素是疫情嚴峻，很多國家都會緊急授權使用。

陳時中表示，緊急授權是在效期、長遠的安全性觀察還不完全時，用前面實驗的基礎、科學證據來判定能不能緊急來用。於此同時，還要考量疫情緊不緊急。疫情緊急時，授權的條件就會寬鬆，若不緊急，則相對地會要求更安全性再開放。至於目前有和哪些國家洽談，陳時中則說，因為在賣方市場，需要保密。

(中時 )