劉克襄指出，排雲山莊中餐、晚餐一餐要價300，但品質不佳，味如嚼蠟，引發爭論。(圖擷自劉克襄臉書)

中央社董事長劉克襄批評排雲山莊伙食「味如嚼蠟」，相關話題持續發酵，登山界苦行僧不忍了，上河文化總編輯跳出來開砲，無法想像一位生態觀察家，沒有記下玉山的美好，還用聳動的「味如嚼蠟」字眼，形容排雲山莊的供食服務。資深媒體人孫瑋芒也批，登玉山有山屋、伙食就不錯了，哪能要求美味？

對於劉克襄批評排雲山莊伙食「味如嚼蠟」，上河文化總編輯以《別讓爬高山變成網路社群嫌惡的戶外活動》為題評論，「這位外號『鳥人』的前生態觀察家，也曾在2、3年前發表一篇：一支迷路的生態團體，對大安森林公園裡拍攝五色鳥育雛的團體，不分清白地下了個聳動的標題，至此，拍鳥成為了一支『失當餵食，破壞環境』被一些社群嫌惡的生態活動。」

他還說，「希望這篇『味如嚼蠟』的高官感受，不要被誤會為是一般登山人的共同經驗。大多數的登山者來到高山，圖的是大自然美景與心靈的解放，須知『美食』服務相對將成為自然的負擔，實在無法想像這麼一位曾經的生態觀察家，沒有記下玉山的美好，還用聳動的『味如嚼蠟』形容排雲山莊的供食服務。他不是登山圈人，請一般大眾不要誤會，為減輕大自然的負擔，真正的登山自古至今都是苦行僧式的簡樸伙食，希望『登山』這個活動不要成為『拍鳥』的後塵。」

孫瑋芒今在臉書上分享上河文化總編輯的貼文，並以自身登玉山的經驗說，登玉山有山屋、有伙食就不錯了，哪能要求美味？許多更進階的登山路線，是沒有山屋更沒有固定供應伙食的，例如能高安東軍線。

孫瑋芒說，山上的伙食固然可以減輕登山的負重，用餐時間卻是固定的，逾時不候。「我為了自由安排行程拍攝山景，兩年前，三天兩夜的嘉明湖之行，沒有訂購團膳，自行背負食材和炊具前往。結果，在嘉明湖避難山屋的晚餐時間，我在向陽大崩壁欣賞到炫麗的高山夕照與火燒雲，終生難忘。」

玉山自然生態保護區的入園名額有總量管制，並不需要以高山美食吸引更多國內外登山者。高山美食的代價是增加環境負擔，尤其是廚餘。何況，到了排雲山莊這種海拔高度，3402公尺，相當比率的人會變得味覺遲鈍、食欲不振，提供再好的菜色也是枉然。劉克襄的「味如嚼蠟」評語，可能忽略了這層因素。兩年多來，孫瑋芒住過三次排雲山莊登玉山群峰。儘管在玉山群峰不曾產生明顯的高山反應，每次到了排雲山莊，都感到食欲不振。

最後，孫瑋芒說，玉山腳下的東埔山莊是登玉山前進基地，位在新中橫公路邊，食材供應無虞，提供多樣菜色，但是，走到東埔山莊庭園，就可以聞到食餘桶飄出的餿味。高山鳥金翼白眉經常光顧食餘桶，吃得肥肥壯壯，很容易造成脂肪肝，影響健康。排雲山莊不需要耗費更多水源與瓦斯來烹飪更多菜色，不需要製造更多廚餘來餵肥野生動物。

(中時新聞網)