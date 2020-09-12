樂天桃猿與中信兄弟本壘改判風波持續延燒，昨日富邦悍將總教練洪一中不發言，經過一晚重複播放影片後發表意見，他認為技術委員改判是正確的，陳俊秀滑回本壘得分沒錯。

洪一中是捕手出身，他點出當天陳家駒出現2個問題，「第一點捕手不應該站在本壘後方，照理要站前面，第二點他跪下後整個坐住本壘板了。」除了陳家駒的動作有疑慮之外，洪總指出重點，慢動作影片中陳俊秀腳先進壘得分，因此他得分沒問題。

「教練教捕手都說要留一點空間給跑者，當跑者在跑如果看到有本壘板空間就會滑旁邊用手去摸，但如果他沒看到就會用腳去衝撞，當時陳家駒在本壘板上方，而且陳俊秀腳先進去了，如果他踩不進去那就是阻擋。」洪總強調，陳家駒先接到球沒問題，但是球先到不是重點，要看誰先碰到本壘板。

洪一中認為改判有2個依據，第一為陳俊秀腳的確先碰到壘包，就算沒判阻擋也算得分，其二為腳先進去但踩不到本壘板，那是因為陳家駒擋住了，這就算阻擋。「這個不用波西條款啦，腳先進去用這兩點來判都合理，除非手套在腳尖前面就不算阻擋，但陳家駒是take到陳俊秀的小腿。」

此外洪總也提到4月22日象猿本壘爭議，「劉時豪跟陳家駒是不同play，他接到後姿勢不同，劉時豪是延伸動作，並沒有阻擋。」

洪總坦言今天的發言一定會被罵，但他也做好心理準備了，「改判是正確的，我昨晚一直重複看影片都是得分，也體諒丘總當下一定會很生氣，但輔助判決就是這樣。」洪總強調他的發言一定是吃力不討好，所以沒有為誰說話，但不懂為何這麼大的爭議，一周只休一天還要開會，近幾年來從沒有過季中總教練會議。

(中時 )