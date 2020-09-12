蔡英文總統和前副總統陳建仁、政務委員唐鳳日前被美國連線雜誌WIRED選為今年「讓事情變得更好的風雲人物」（People Who Are Making Things Better）；總統今表示，台灣守住了疫情的防線，是所有台灣人團結一心的成果。

美國知名雜誌《連線》（WIRED）2020年從「防疫」角度出發，從全球選出25組發揮科學、科技、政治等領域所長，「讓事情變得更好」的風雲人物，蔡英文總統、前副總統陳建仁，以及行政院政務委員唐鳳皆因台灣防疫有成而入榜，《連線》更讚賞3人「幾乎根除台灣的新冠肺炎疫情」。

總統今臉書指出，「我們獲選的原因，是台灣守住了疫情的防線。而這件事其實不是我們三人的功勞，而是所有台灣人團結一心的成果」。所以，這是大家共同的成就。

總統表示，「讓我們再接再厲，持續讓台灣被世界看見、為世界帶來更多貢獻！」

(中時 )