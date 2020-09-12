高市經發局長廖泰翔說明，現場處置狀況。（柯宗緯攝）

高市前鎮區昨爆發乙烯外洩事件，但由於乙烯濃度降不下來，早上還一度飆到8萬多ppm，引發市府高度戒備。市長陳其邁今天下午二度返回現場指出，兩個人孔蓋監測點，氣體濃度已大幅下降，乙烯全部排除，預計5點解封，全面恢復正常交通。

陳其邁指出，今早11點開始吹驅，把管線內乙烯排空，目前只剩氮氣，乙烯全部都排除了，預計5點解封，後續會恢復正常交通。至於兩個人孔蓋暫時不封蓋，接下來請中油管線團隊，從3條乙烯管線中全面檢測，把漏點抓出來。

經發局長廖泰翔說明，今天開完專家會議後，先把外圍的汙水孔蓋打開，開蓋前，確保ppm在安全值後，接下來灑水。2個人孔蓋部分，1號在下午2點04分測得94ppm、2號部分也從原先8萬多ppm，在下午2點14分降為0.6ppm。

陳其邁提到，針對這次乙烯外洩事件，指示副市長林欽榮用最快時間調查清楚，有任何疏失，市府會追究廠商責任。下周一要求華運倉儲提出正式報告，包括事件發生的原因及管線監控的資料，並會請中油管線團隊、毒災中心共同審查。

林欽榮指出，已責成環保、水利、工務局等單位召開會議，要求業者後續提出如何補強、如何預防。兩個人孔蓋不會封蓋，會先留下來做實驗，並用施工圍籬圍住，並加派警力維護。

(中時 )