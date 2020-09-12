由脫北者經營的南韓網路媒體《每日北韓》（Daily NK）11日報導，北韓經濟部5名官員因聚餐時批評北韓政府的經濟政策，在北韓最高領導人胞妹金與正得知後，傳到金正恩耳裡，最終慘遭判處槍斃，家屬全數淪為「耀德政治犯收容所」下的政治犯。

《每日北韓》引述北韓內部消息人士報導，這5名經濟部官員先前聚餐時討論到北韓的經濟政策，他們認為如果北韓內政與外交政策的關鍵沒有改變的話，經濟還會持續惡化，並認為有必要改變現有政策，以促進人民生活穩定並尋求對外合作。這些北韓經濟官員認為政府應該改善國民經濟結構，特別是減少占了高達9成的軍事工業，且應強化佔據比例極低的輕工業與人民生活消費。

不過，在其中一名與會官員向北韓組織領導部門透露相關交談內容後，雖然認為「黨對同志很好，如果有好的政策可以直接向黨解釋或提出」，隨後相關討論內容最終被上報給北韓領導人金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正。

隨後，北韓於7月30日一進辦公室後，即遭國安部門逮捕。金正恩得知這些經濟官員相關罪刑後，痛批其「吃裡扒外」，下令槍決，傳其家屬也被送到北韓惡名昭彰的「耀德政治犯收容所」關押。

報導指出，聽過此一事件的黨員對此感到十分恐懼，感覺是前領導人金正日回來了。另有消息認識表示，自金日成過世後，2012年至2015年有多人「突然消失」，且在政府嚴加管理紀律下，黨員愈來愈難表達意見。

(中時新聞網)