蕭敬騰驚喜現身好市多，讓現場許多粉絲興奮不已。(圖擷取自臉書社團COSTCO 好市多 消費經驗分享區)

蕭敬騰驚喜現身好市多，讓現場許多粉絲興奮不已。(圖擷取自臉書社團COSTCO 好市多 消費經驗分享區)

一名幸運民眾今(12)日興奮的在臉書上表示，自己在逛好市多，沒想到卻遇到超大咖明星，蕭敬騰，讓他開心的大喊，真的太驚喜。他也推測應該是快閃活動，替「老蕭拌麵」加持買氣。讓不少民眾直呼，「好幸運，根本中樂透！」

這名女網友在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》上分享，自己今日剛好有空到好市多採購進行補貨，沒想到逛到一半，眼前這位閃閃發光的大人物就這樣和他擦肩而過，讓他興奮的說「他(蕭敬騰)從我身邊走過耶！他也來補貨嗎？」

而今天蕭敬騰突然出現好市多，也造成不少轟動，有網友推測，應該是做快閃活動，替自己的「老蕭拌麵」加持買氣。可以從照片中看到蕭敬騰一身亮眼的裝扮，走到商品前舉起商品大方讓民眾拍照，甚至還露出俏皮表情合影。而今天老蕭的驚喜現身也讓現場粉絲暴動，原PO也尖叫直呼，「這場應該是快閃，不然怎麼會完全沒有半點預告風聲，大驚喜～有人也在現場嗎？」

由於內文沒有提到蕭敬騰神秘出沒在哪家分店，但不少眼尖的網友也推測出，「看起來應該市內湖店！」其他網友也紛分羨慕回應，「羨慕！羨慕！好羨慕」、「太扯，太幸運」、「哇！根本中樂透XD」、也有錯過的民眾淚喊，「我也常去內湖店都遇不到」、「沒遇到！只能吃老蕭辣乾麵噴淚。」

(中時新聞網)