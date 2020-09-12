民進黨高雄巿議員林智鴻。圖為林智鴻質詢畫面。（曹明正攝）

針對高雄911乙烯外洩，民進黨高雄巿議員陳致中認為，里長曾通報消防局，但現行災情通報機制未能讓居民、媒體第一時間了解，究其原因是韓市府時代修改作法，市長陳其邁了解後，已要求消防局檢討改進。

同黨議員林智鴻表示，這次前鎮乙烯外洩事件的公告周知制度，的確有不符合社會與媒體期待之處，已經建議市長應該請消防局檢討過去韓國瑜市府時期所留下的災害通報機制，徹底檢討，讓媒體可以更快速知道。

高巿府消防局表示，12日已改版「即時災情連結」，即起消防局官網最新消息內將提供全市火災、公安等災害案件，方便報案民眾查詢消防局派遣情形，同時也提供大眾傳播媒體第一時間掌握。

消防局指出，「即時災情連結」系統原為所有消防派遣案件均全部顯示，但在去年4月間，因考量災害現場人員管制及圍觀問題，因此限縮案件類別，未披露全部派遣案件，在巿長陳其邁強調，未來不管是工安事件或救難，都要立即公開資訊，以「主動公開」原則，增進人民對公共事務之了解、信賴，至於現場管制問題，則可透過相關配套解決。

陳致中另也提到，環保局第一時間因氣味複雜，且地點距離管線有70公尺遠，難以確認乙烯，第2天為求謹慎，主動化驗確定後立即通報市長，市長也立即下令副市長到現場指揮，日後如有石化管線疑似破裂外洩，都應以最嚴格的標準處置。

(中時 )