邁入第10個年頭的中華電信女籃「愛與關懷」公益活動，今年首次前往新竹清華大學舉辦公益盃三對三鬥牛賽，且在現場進行基層籃球訓練站，儘管今年差點因為新冠疫情停辦，中華電信基金會副執行長高世威說：「我們不希望缺席！」

高世威表示，因應今年新冠疫情影響，所以中華電信基金會刻意在報名隊伍數量設了上限，「畢竟我們都在室內球館進行，所以就訂在150隊以內，像在新竹只有110隊，下周台東120隊，接下來現場測量體溫與戴口罩，就想防堵疫情影響。」

「其實眼見台灣深受新冠疫情影響，我們曾想過停辦，直到今年6月才決定重新啟動，造成整個籌備期較短，」高世威表示，「既然都辦到第10年了，我們當然不希望缺席，就用限制隊伍數量與量體溫、戴口罩因應，今天終於順利舉辦。」

電信女籃也在總教練黃曉潔領軍下，全員到齊參加公益活動，就連參加國家隊培訓的林玉書、劉惠茹與王游乙文都跟國家隊請假到場聲援，參加完活動馬上就搭高鐵返回台北繼續訓練，身為前亞東女籃球員的新竹市議員鍾淑英也特地到場。

今年愛與關懷公益活動前兩站新竹與台東，都是過往從未前往的城市，只有27日在屏東高中的活動，確定連兩年舉辦，高世威說：「因為去年碰上屏中體育館整修，校長還特地停工兩天讓我們舉辦活動，我們才會允諾校長連兩年造訪。」

「接下來我們考慮前往金門、馬祖等離島進行公益活動，不過主要還是因為交通問題，我想金門應該很有可能成為明年以後前往的考慮選項之一。」高世威說。

(中時 )