前總統府祕書長丁允恭爆出在擔任高雄市新聞局長期間，利用職務之便，上班時間把辦公室當「炮房」，訂婚後劈腿多女，且逼對方墮胎，引起輿論譁然。據悉，監察院長陳菊在內部會議中，澄清自己並沒有接到任何陳情，更在監委問及，外界質疑陳菊一路把丁允恭從高雄帶來台北，陳菊當場否認，強調「並非我帶的」。

副總統賴清德在參與民進黨總統黨內初選時曾喊話，要求蔡英文停止網軍攻擊。(圖/報系資料照)

據透露，有監委問及外界質疑陳菊一路把丁允恭從高雄帶來台北，帶到行政院、總統府，陳菊當場否認，強調「並非我帶的」，而是副總統賴清德任閣揆時，看中丁允恭的才華，引薦丁到行政院，「我在高雄市政府，丁允恭就先到台北」。

這個「超級甩鍋」讓網友們驚呆了，直呼一個在高雄沒有權利的台南市長賴清德竟然可以管到高雄市的人事案，簡直不可思議，笑說難道賴清德都當到副總統了，竟然還要這樣子被打壓，讓人回憶起2019年民進黨總統黨內初選時的那句「請蔡總統要求她的網軍停止攻擊」；賴清德「躺著也中槍」的霉運讓網友大呼可憐。

其他網友也回文討論，指出「賴神你就吞了吧，坦起來」、「次元切割」、「甩鍋啦，反正賴已經沒未來了」、「被兩大娘子攻擊」、「這個我相信，丁一整個文組治國的沒腦樣，跟賴的風格很像」、「賴:又我？」「賴賴，坦起來，以後升官不會忘記你的」、「賴公德被兩個女的打得鼻青臉腫，慘，就當作公德吧」、「賴在初選輸了之後，早就失去地位了」。

(中時新聞網)