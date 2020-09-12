富邦悍將近日先發投手傷不停，羅力、邦威、陳仕朋連3戰先發投手都因傷提前退場，今日球團做出球員異動，伍鐸確定註銷註冊，4名洋投確定為羅力、索沙、邦威、奇優力，其中奇優力明日將掛帥先發，將是他一軍初登板。

921洋將大限將至，富邦悍將也做出最後決定，雖然奇優力尚未在一軍丟過比賽，不過先確定註銷註冊伍鐸。奇優力在二軍僅有1場出賽，先發4局被敲4支安打、無失分，另有4次三振，表現還不錯。

富邦悍將近日先發投手頻傳傷勢，8日羅力受到強襲球擊中手肘，目前還有一些腫傷，要到下周繼續觀察；9日邦威則是手指破皮，已經下二軍調整；昨日陳仕朋僅丟1.2局就因腰傷提前退場，洪總指出陳仕朋右側腹斜肌輕微拉傷，至少要休一周。

由於昨日陳仕朋提前退場，先發輪值之一的江國豪臨危受命上場中繼，因此決定明日讓洋投奇優力先發對上樂天桃猿，將是他的開箱戰。

(中時 )