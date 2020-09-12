不二坊蛋黃酥掀起排隊人潮。（google地圖照片）

彰化市知名蛋黃酥9日起暫停現場販售，就傳出代購業者疑遭恐嚇賠上蛋黃酥還得賠錢的情事。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市知名蛋黃酥9日起暫停現場販售，就傳出代購業者疑遭恐嚇賠上蛋黃酥還得賠錢的情事。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

代購不二坊驚傳取貨買家耍流氓 婦人賠錢賠罪

彰化市不二坊蛋黃酥9日起暫停現場排隊販售，卻驚傳有代購業者遭取貨買家耍流氓恐嚇，不但蛋黃酥白白奉送還得包3000元紅包賠罪息事寧人；對此代購業者和不二坊均不回應，警方則指出，初步了解應屬一般消費糾紛，代購業者未提告，是否有涉及不法，正在深入瞭解中。

蛋黃酥名店不二坊今年首度改變中秋節前夕販售方式，除了預購取貨之外，9日起至26日暫停店內現場排隊購買，杜絕大排長龍的交通亂象，也減少紛爭。

不料11日上午傳出，有3名年輕人到不二坊旁邊巷子裡的代購業者處要取貨，卻傳出糾紛，遭路過民眾目擊3男與代購婦人起口角爭執、大小聲，表情兇狠、場面混亂，當時現場還有3、4名員警在場，由於擔心是婦人遭黑道恐嚇，路人當時還拍下影片，質疑這成為另一種「蛋黃酥之亂」。

根據了解，3名男子疑似只以240元訂金，預定15顆入蛋黃酥9盒，每盒代購費用900元。3人來取貨時發現婦人疑疏漏掉該筆訂單，而引發男子們不滿，當場發飆起衝突，大罵婦人沒誠信，還當場怒嗆，「就算妳能拿出90盒，我們都統統買！」

婦人嚇到緊急向其他業者調貨，從中午等到下午2點，以每盒1050元價格湊齊9盒，向三名男子賠不是，表示只需要收每盒原訂價600元，3男仍不滿意，最後只好不收錢，甚至再拿3000元現金，3人才肯離去。

對此，不二坊與旁邊代購業者均拉下鐵門不願回應，附近店家則表示沒有印象昨天有發生什麼衝突或恐嚇情勢。對面小吃業者說「昨天並沒有聽到代購業者吵架或遭恐嚇」。

警方回應，當時員警到場後，婦人對警方表示，是自己作業疏失造成的紛爭，願意提供賠償與蛋黃酥，因警方未介入賠償部分，不了解細節，加上業者不願提告；若訂金與賠償金額差距過大，警方會再調查了解，是否涉及刑法《強制罪》等公訴罪嫌。

(中時 )