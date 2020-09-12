台中市五湖園生命智慧園區舉辦中元節環保無煙普度法會，全面採用電子香燭、電子牌位、AR科技祈福等環保祭典，會場空氣清新。五湖園同時推廣「普度即是公眾分享」理念，斥資150萬元採購8家社福團體產品，做為普度供品及秋節禮品，並結合捐血專車推動公益。

五湖園生命智慧園區舉辦中元節環保無煙普度法會，採用電子香燭慎終追遠，現場空氣清新。（王文吉攝）

五湖園賜福樓有1萬5千個塔位，引進電子香、電子蠟燭取代傳統香燭，每年可減燒24000柱傳統線香。（王文吉攝）

五湖園中元普渡法會超過1萬人次參與，今年發表「愛的巡禮Let’s Go」(AR App)為園區活動導覽動線的資訊媒介，擴增實境傳承敬拜禮儀，並響應空氣清新，首創採用電子香、電子蠟燭，以電子螢幕天燈意象取代水燈施放，以電子牌位螢幕牆取代紅紙筆墨的聽經牌位。

五湖園賜福樓有1萬5千個塔位，引進電子香、電子蠟燭取代傳統香燭，每年可減燒24000柱傳統線香。（王文吉攝）

五湖園生命智慧園區舉辦中元節環保無煙普度法會，民眾以電子蠟燭禮敬神佛，響應環保祭祀理念。（王文吉攝）

總經理雷靜怡表示，五湖園有近7萬個佛道塔位，其中賜福樓引進電子香、電子蠟燭取代傳統香燭，1萬5千個塔位每年可減燒24000柱傳統線香，清明、中元節等法會使用電子牌位，可節省數十萬張紙張浪費，達到垃圾減量。

五湖園推廣「普度即是公眾分享」理念，斥資150萬元採購8家社福團體2500盒產品，做為普度供品及秋節發送禮品。（王文吉攝）

五湖園推廣「普度即是公眾分享」理念，斥資150萬元採購8家社福團體2500盒產品，做為普度供品及秋節發送禮品。（王文吉攝）

五湖園並推廣「普度即是公眾分享」理念，斥資150萬元採購8家社福團體2500盒產品，做為普度供品及秋節發送禮品，並結合捐血專車，現場捐血250c.c.或預購社福攤位500元，即可參加摸彩，有機會將電動車騎回家。

台中市社會局長彭懷真表示，農曆七月也是民間祭祖的吉祥月，非常感謝五湖園的分享愛理念，期待這樣大愛善舉能廣傳延續，讓更多的弱勢角落得到溫暖。環保局代理局長陳宏益說，中元普渡法會結合社福公益平台，透過科技推廣環保理念，慎終追遠兼顧愛護地球。

(中時 )