台南市麻豆農會12日起一連2天舉辦文旦節產業活動，行銷在地文旦，結合科技，推出「AR 實境互動遊戲」，透過小遊戲更加了解農業，也能跟機器比賽剝柚子。（莊曜聰攝）

台南市麻豆區農會為了行銷文旦，12日在農會超市前廣場，舉辦文旦節產業文化活動，除了各農園的文旦展售外，也推出AR獎學金爭霸賽及夾娃娃機，市長黃偉哲前往站台，下場大玩遊戲，也替農民加油打氣；農糧署長胡忠一說，今年文旦外銷已有3238噸，距離5000公噸的目標不遠，也有機會突破6000公噸。

農委會今年結合文旦10大產地農會，推出指定通路購買文旦滿額就能得到柚香禮券的農遊券2.0活動，胡忠一表示，目前首波3萬張柚香禮券已經用掉2萬5000張，15日起再開放第二波，到全台可以用農遊券的地點購買文旦，就有機會抽到價值250元的柚香禮券。

黃偉哲指出，今年麻豆文旦銷路相當好，已經所剩無幾，這顯示台南文旦的品質相當好，所謂「頂港有名聲、香港有出名」，今年也賣到加拿大、日本、新加坡、香港等地，所以想要買好吃的麻豆文旦，要買要快，把握最後的機會，晚點就買不到了。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，連續2天的文旦節活動有「AR 實境互動遊戲」、「柚柚小學堂」、「超萌文旦拍照打卡」、「舞台集客Ｘ文旦市集」等主題；AR實境遊戲結合科技，透過小遊戲體驗農業，也能跟機器比賽剝柚子，還有文旦寶寶吉祥物互動拍照、逾30位農民擺攤行銷自家文旦等，活動相當豐富。

市長黃偉哲也下場大玩實境遊戲，隨著螢幕影像揮舞雙手、搖擺身軀，搞得滿頭大汗，他也和胡忠一等人走進文旦展售區替農民行銷，每攤都試吃，扮演最佳代言人的腳色。

(中時 )