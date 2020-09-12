南投縣某所高中，爆發男學生性侵女同學案，引發軒然大波，穿制服的學生被譏諷是「人渣學校的學生」、該校的維基百科內容，也被竄改「某警察之子的後宮花園」等非理性、且未經證實的文字。

該名男生在事件爆發後已經休學，但由於他的父親是警察，身分敏感因而引發公憤，事後，警察發文表示「養不教，父之過」道歉文，但網路上仍是撻伐不斷。

校方已表示全案依法定程序處理，校長也為事件造成社會紛擾鞠躬致歉，但該校的維基百科仍被竄改，不過，竄改文隨後被刪除。

(中時 )