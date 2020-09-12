南投縣某高中生性侵案 校方維基資料被竄改 16:352020/09/12 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高中生涉及性侵案，已由法院調查中。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣某所高中，爆發男學生性侵女同學案，引發軒然大波，穿制服的學生被譏諷是「人渣學校的學生」、該校的維基百科內容，也被竄改「某警察之子的後宮花園」等非理性、且未經證實的文字。 該名男生在事件爆發後已經休學，但由於他的父親是警察，身分敏感因而引發公憤，事後，警察發文表示「養不教，父之過」道歉文，但網路上仍是撻伐不斷。 校方已表示全案依法定程序處理，校長也為事件造成社會紛擾鞠躬致歉，但該校的維基百科仍被竄改，不過，竄改文隨後被刪除。 (中時 ) #性侵 #南投 #軒然大波 #人渣學校 #學生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警兒性侵性騷 受害同學連環爆 04:102020/09/12 社會新聞 科技偵查法侵隱私 藍營反對制定 04:102020/09/12 政治要聞 南投某高中性侵案再爆受害不只1人 校長90度鞠躬道歉 14:382020/09/11 社會 警兒靠爸耍淫威 性侵同學2年 04:102020/09/11 社會新聞 李恆隆千萬交保 比噓守3禁令 04:102020/09/12 社會新聞 硬上女童「腸子流出」 變態男將出獄 當地急裝211支監視器 21:402020/09/11 國際 擅用透視、機能性 放大摩登小宅 04:102020/09/12 財經焦點 國民黨南投縣黨部 號召顧食安公投連署 12:552020/09/12 政治 南投高中生性侵案 縣長林明溱沉痛回應：將嚴查且絕不寬貸 20:122020/09/11 社會 丁允恭醜聞民進黨婦女部噤聲 柯諷毫不意外 15:332020/09/12 政治 社會熱門新聞 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 成大男學生系館頂樓輕生 身旁留紙條「不要再找我」 - 社會 嫩模自拍雪乳、下體高清照 遭熟人「認出」GG了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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