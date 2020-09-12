PTT網友討論。(取自PTT)

中共解放軍近期在台灣西南空域進行大規模海空軍演，綠委王定宇昨(11日)爆料，東沙島周遭海域，從9日上午7時起至昨晚，遭到海上民兵、大批船隻包圍。不過，海巡署今澄清，東沙島船隻正常出入，9日至11日偵獲6艘商貨輪通過，並沒有陸船包圍的事情。此事引起網友熱議，並質疑王定宇又再造謠，「造謠不會被抓？」

對於王定宇稱東沙島遭大陸船隻和海上民兵包圍，海巡署12日澄清表示，東沙島船隻正常出入，並沒有被包圍，傳聞絕非事實，並指出，關於共軍近日頻密於我國西南海空域活動，將持續配合國防部聯合情監偵作業，強化東沙島周遭海域情勢掌握。

王定宇也在臉書上回應海巡署的說法指出，有關包圍的定義，如果是指「團團圍住」，國防部所述「並未有此情況」為真，但他所指涉的「包圍」，是依據共軍水面上艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙間，等於切斷台灣與東沙的運補、通行，形成包圍效果的「孤島」。

不少網友們在PTT上論此事，並表示，「造謠會不會被抓？」、「這造謠沒事？？」、「王定宇都這樣幾次了，可以這樣一直造謠國防議題」、「有台灣價值造謠一定沒事的，隨便造都嘛可以，只要想造就造」、「造謠還不法辦？」、「造謠沒事？」

還有網友指出，「這是哪個選區的，素質這麼差」、「立委是不是要多關幾天?」、「這位立委有事嗎? 好幾次了」。

(中時新聞網)