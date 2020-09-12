民進黨政府開放瘦肉精美豬，以及前總統府發言人丁允恭把辦公室當砲房的渣男行徑，資深媒體人李艷秋直言，丁允恭事件毀了范雲！這事件也讓她回憶起太陽花陳為廷摸奶事件，當時知名的幾個女性團體，除了肯定陳的反省態度外，還指導社會大眾要關注他當選之後有沒提出性別政策比較重要。

李艷秋今天在臉書指出，瘦肉精美豬美牛進口，蔡政府事前不溝通，事後不道歉，表現最離譜的人就是農委會主委陳吉仲。2012年陳吉仲教授帶領農陣反對馬政府開放美牛美豬，說會重創豬農，現在卻說不要害怕吃到瘦肉精，因為進口美豬只有22%用到瘦肉精。看來國際標準沒變，美國壓力沒變，唯一變的是陳吉仲從農運人士變成政府官員。如果農陣時期的陳教授是社會良心，現在的陳主委就是社會黑心。

陳吉仲唾面自乾，證實當時反對美牛美豬跟保護台灣人健康、保障農民生計一點關係都沒有，就是一場政治鬥爭，他只是民進黨的外圍組織而已。

李艷秋表示，目前燒著正熱的丁允恭事件也毀了范雲。雖然她在拋棄自己創立的社民黨，被民進黨收編之後，以前的清高形象已經瓦解，但至少她還關注弱勢及受害婦女的權益；但這次她完全噤聲，在鼓譟的協尋聲中勉強發言，說她不對私領域感情做評論，原來從事一輩子社運、學運，致力婦權運動的范教授，在加官晉爵之後，連裝都懶得裝了。

她點出，這個態度也讓人回憶起太陽花領袖陳為廷摸奶事件爆發時，知名的幾個女性團體，除了肯定陳為廷的反省態度外，還指導社會大眾要關注他當選之後有沒提出性別政策比較重要。不但不援助受害女性，還念念不忘幫陳為廷助選。

李艷秋強調，美豬美牛能不能換貿易談判？丁允恭到底劈幾女？都不是重點，重點是這兩件事讓長期打著社會良心招牌，實際是民進黨外圍組織的社運人士及團體現出原形。台灣社會已好長一段時間被民進黨的雙重標準所困，這些所謂的公民團體、社會良心功不可沒，現在該讓他們出來讓大家認識認識，並且大聲告訴他們：以後，請閉嘴吧！

網友回應說：「一片綠油油的良心啊！」、「為了烏紗帽當然可以爲了五斗米折腰了，丁允恭事件就可以知道海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。只是覺得裸泳的人很噁心。」

(中時新聞網)