身為女子超級籃球聯賽(WSBL)上季年度第六人的中華電信後衛林玉書，12日以在地球員身分前往新竹清華大學參加愛與關懷公益活動，原本以為她可以帶電信隊友到處逛逛，沒想到她竟回答，「我沒時間回家，等一下就要趕回台北了！」

畢竟林玉書跟劉惠茹、王游乙文等中華電信隊友還在國家隊參加培訓當中，為了這次公益活動，還跟國家隊請假半天，活動一結束就馬上搭高鐵趕回台北參加訓練，可說行程完全滿檔，不過來到清大體育館，讓她不禁懷念與感概自己過往。

「這裡應該是我大四甲二級複賽的比賽場地，能夠回到新竹，當然格外開心，儘管我能待的時間不久，」連3年隨隊參加公益活動的林玉書說，「參加公益活動也到第3年了，我印象最深刻的，反而是在宜蘭看到很多具有天賦的小球員。」

只是來到自己學生球員生涯最後1次打球的場地新竹清華大學體育館，林玉書當然百感交集，「因為我在國小、國中打球時期，也經常會到處打三對三比賽，如今看到這些小球員在場上拚戰，彷彿看到以前的自己，感覺真的很不一樣。」

其實中華電信每年舉辦愛與關懷公益活動的另一個目的，就是幫助電信女籃找尋未來的潛力新秀，林玉書說：「感覺就像球探一樣，我們都會看看有沒有不錯的年輕球員，搞不好以後她們就會變成我們中華電信的隊友。」

(中時 )