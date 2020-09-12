攤商跳出聯署反瘦肉精美豬，藍營赴基隆信義市場設連署站。（吳康瑋攝）

反瘦肉精美豬進口，國民黨於12日起展開全國同步食品安全公投連署，國民黨基隆市黨部到信義市場設置連署站，包括市議員韓世昱、基隆市黨部主委蔡智潁等，現場站出宣示反對含有瘦肉精的美國豬肉進口，除彰顯維護在地養豬戶的決心，更誓言要讓基隆鄉親吃健康、食安心的決心。

對此，國民黨基隆市黨部指出，台灣養豬產業目前正蓬勃，政府竟貿然進口成本較低的瘦肉精豬，將造成產業很大的衝擊，甚至大大影響台灣養豬產業的發展，國民黨發起全台公投連署，用公投來反制瘦肉精豬肉，收回人民的授權，由人民作主，才是真正民主。

市黨部主委蔡智潁表示，國民黨基隆市議會黨團早在8月底也已召開過記者會，堅決反對開放來自任何一個國家含瘦肉精的豬肉進口外，也宣示將啟動地方自治條例的修法，將豬肉及其製品不得檢出乙型受體素納入地方食安自治條例中，保障民眾健康。

現場也有許多在地知名攤販站出來力挺，並指出，自家店面絕不用美國進口，或含有瘦肉精的豬肉，堅持使用台灣當天現宰的溫體豬，台灣豬才有品質有保證，也比較好吃；而這次國民黨所提的公投案主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，對此，蔡智潁指出，基隆預計將募到200份聯署。

(中時 )