新北市紅麴文化節12日在樹林區樹人家商登場，規畫紅麴美食抽獎、紅麴闖關遊戲等活動，新北市長侯友宜到場共襄盛舉，與外景節目「冒險王」主持人惟毅合體，以紅麴入料製作「紅麴松阪豬」，香氣四溢；侯友宜說，紅麴文化節邁入第14年，盼讓新北市吃的文化愈來愈健康，也讓紅麴發揚光大。

今活動在樹人家商登場，邀集在地攤商、文創店家進駐，規畫紅麴美食攤位、紅麴闖關遊戲、抽獎活動等各式攤位；侯友宜和惟毅穿戴上圍裙和廚師帽登台，化身「一日總鋪師」，以紅麴醬入料烹飪出一道「紅麴松阪豬」，邀請多位民眾上台試吃，眾人難得嘗到市長手藝，大讚「很香」、「肉很Q」、「鹹度剛剛好！」。

侯友宜說，紅麴可防止高血壓、高血脂及高血糖，對身體非常好，樹林是紅露酒的故鄉，也是早年培育紅麴菌種之處，每年的紅麴節都是地方重大盛事，歡迎民眾買紅麴相關產品，讓吃的文化愈來愈健康，也讓新北市的美食文化深根在地。

新北市樹林區公所表示，每年的紅麴文化節都推陳出新，今年加入更多素材大玩創意，製作紅麴貓咪吐司、紅麴刈包等特色美食，令人食指大動。紅麴已被視為養生食品，能製作出琳瑯滿目的產品，可帶動食品業，成為生活飲食的一環。

(中時 )