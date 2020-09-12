國民黨推動反瘦肉精美豬公投，台南市溪北場12日在新營第一市場、新營農會延平分部登場，現場陸續有民眾前來參與連署。（莊曜聰攝）

國民黨反瘦肉精美豬公投連署開跑，由台南市議員蔡育輝主辦、南市溪北首場反對含萊克多巴胺的美豬進口的公投連署，12日上午在新營第一市場入口、新營農會延平分部前舉行，蔡育輝、方一峰及張世賢議員助理、國民黨台南市黨部主委莊占魁都到場參與，呼籲鄉親一起站出來，維護全民健康。

蔡育輝表示，政府宣布明年起開放美豬全豬進口，各界質疑將會引起食安的重大危機，因此除了在議會要求台南市長黃偉哲，應堅守2016年提案通過的「台南市食品安全管理自治條例」第11條之1修正案，要求南市肉類及其加工品零檢出瘦肉精之外，12日也和國民黨台南市黨部共同發起禁止美豬全豬進口的公投連署。

蔡育輝表示，除了特定時間、地點外，他在位於新營區三民路第三市場對面的議員服務處，在上班時間均開放民眾前來參與連署，想要推動公投連署的民眾都能來填寫資料。

蔡育輝指出，過去民進黨在野時反對美豬進口，也強調過瘦肉精的危害情形，如今執政卻放棄為國人健康把關的原則，實在讓人失望，所以現在只能靠大家自己站出來，展現民意的力量反對瘦肉精，來捍衛自己和家人的健康。

(中時 )