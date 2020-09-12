第二屆運動彩券將於2023年屆滿，為提升運彩盈餘、完善其經營面向，教育部體育署提早辦理第三屆運彩發行機構甄選，近日接連在北中南區舉辦「運動彩券發行條例修法公聽會」，其中包括虛擬賽事是否列入發行標的、發行損失及賠償責任、運動專業知識標準三大議案，都引發熱烈討論。
在公聽會中引發最多關注的議題，就屬經銷商代理人專業知識與資格問題，台灣體育運動大學前教務長林房穳表示，應保留原規定全國B級裁判或教練資格認定，並增加「奧亞運」項目為C級裁判或教練者。此建議獲得中區多數經銷商團體認同。
北區、南區經銷商則有不同意見，他們認為代理人應不用再取得地方級裁判或教練證、亦即應維持原案。林哲宏與出席南區公聽會的高師大教授黃美珍則同意林房穳意見，黃美珍說，奧亞運單項協會C級裁判及教練資格的人數不多，應考量放寬資格。
桌球A級教練林憲輝強調，應從運彩發行的核心價值去探究，讓其回歸體育界、善盡照顧照顧體育專業人士的目的，而非讓運彩經營偏向商業化，否則將可能壓縮運動選手的生存空間。
中華民國公益暨運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇指出，3場公聽會中，也針對運動虛擬賽事是不是應列入運彩發行標的討論，公益彩券經銷商及運彩經銷商都有正、反不同意見，但多數意見仍持反對態度；此外，運彩發行的損失及賠償責任準備金問題，有高達9成9與會者認為管銷費用應當屆當用，若有剩餘就發回給努力貢獻營餘的經銷商。
3場公聽會分別於本月1日、10日及11日在北、中、南區舉辦，教育部體育署副署長林哲宏認為，透過公聽會中各界代表的暢所欲言，傾聽許多意見，都相當有建設性，未來將在部裡作廣泛運用，盼針對中長期的規畫進行運彩修法。
(中時 )
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