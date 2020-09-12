今年59歲的阿芳，罹患三陰性乳癌後，歷經2次癌症轉移，接受化療加上免疫治療3個月後，腫瘤已消失。醫師表示，乳癌是國內婦女癌症的頭號殺手，其中三陰性乳癌被視為難以治療的乳癌類型，應及早治療，尤其是部分對化療反應差的晚期患者，建議搭配免疫療法，有助降低疾病惡化和死亡風險，挽留生機。

乳癌是台灣女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，等於每37分鐘就有1人確診癌。社團法人中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，乳癌依荷爾蒙受體ER、PR和HER2基因的不同表現型態，大致可分為管腔細胞A型、管腔細胞B型、HER2陽性類型以及三陰性乳癌等4種類型，其中三陰性乳癌因過往的治療武器較少，整體存活期表現相對較差。

台北榮民總醫院乳房醫學中心曾令民教授曾針對北榮2000至2016年收治的4145位乳癌病友進行分析，結果顯示占比僅12.4％左右的三陰性乳癌，初次手術後3年內復發和轉移的機率特別高，且術後5年內局部復發的風險較其他種類乳癌高4.1倍，遠端復發高2.3倍、死亡風險多出2.5倍。

曾令民表示，即使如此，三陰性乳癌並非無藥可救，雖然不像其他類型乳癌，有相對應的荷爾蒙藥物或標靶藥物可用，但大部分患者仍可藉化療藥物控制病症，只是部分使用傳統化療失效的患者，預後特別差，是較棘手的類型，癌細胞特別容易轉移。而這群對傳統化療失效的患者中，90％病症已發展至第4期，隨著轉移部位的不同，惡性也有高低之分。

另一份2013年結合北榮、台大、高醫和長庚等4家醫學中心的早期研究顯示，三陰性乳癌患者發生肺轉移比例約20％，中位存活期約16.6個月；骨轉移比例22.9％、中位存活期約16.3個月；肝轉移比例13.7％、中位存活期8.9個月，肋膜轉移比例8.8％、中位存活期7.5個月；腦轉移比例6.8％，中位存活期最差、僅約4.3個月。

台北長庚醫院乳房醫學中心顧問級主治醫師陳訓徹教授指出，三陰性或荷爾蒙陽性合併2處以上轉移、2年內快速復發，稱為「高惡性乳癌」。根據長庚經驗，乳癌轉移後2年內的死亡危險因子，包括病患年齡大於70歲(78.8％)、三陰性乳癌(66.8％)、轉移部位超過3處(75.3％)、轉移至肝(71.3％)或腦(77.0％)，和國外研究結果大致相同。

陳訓徹指出，近年三陰性乳癌的藥物研發出現突破，一掃過去20年沒有新藥可用的陰霾。目前可透過精準抑制癌細胞特定抗原，喚醒自身免疫能力來消滅癌細胞，並且抑制乳癌細胞的生長與複製，進而達到疾病治療和控制的效果。

陳訓徹表示，免疫治療建議搭配化療使用，因為化療在殺死癌細胞的過程中，會釋放出一些訊息，一方面讓免疫細胞更清楚辨識敵人及其所在地，另一方面也能更精準地進行攻擊。研究發現，晚期三陰性乳癌患者中，約4成屬於PD-L1陽性族群，適用於免治療法，且併用化療可延命逾2年，降低近4成疾病惡化風險和死亡風險。

(中時 )