2020第2屆馬祖莒光定向越野賽菁英男子組第1名由從小愛爬山、跑步的15歲高中生謝品昇「意外」獲得，他跑出18分36秒的擊敗群雄，拿到生涯第1菁英組冠軍，給了他大的鼓舞，朝向定向越野領域繼績奮進。

來自新竹的謝品昇第1參加馬祖莒光越野賽，今年賽會在西莒光島進行，山坡路多、難度大，謝品昇挑戰上切階梯、不是跑大馬路的跑法，他說，上切到山頂喘吁吁還要看地圖定位很累人。

謝品昇跑出18分36秒封王，亞軍是剛從台灣體大畢業的許靖胤的21分26秒，而許靖胤的女友林冠妤也以22分23秒的成績，拿下菁英女子組第1名。

謝品昇能夠稱王，除了自己保持一定實力之外，運氣也是主因，主要是原本第1位跑回終點的陳彥龍，並未完成中途的1個定位點而遭到取消資格，由謝品昇遞補王位，陳彥龍是去年的第2名。

陳彥龍因為非常討厭跑拉松的無聊感覺，才會一頭栽入定位越野路跑，謝品昇也是如此，他表示，從小跑迷你馬拉松都會期待得到獎牌，而定向越野的參賽人數較少，得名的機會較多，而且比起跑馬拉松有趣多了。

去年在日本參加16歲組亞青比賽的謝品昇在內國參加越野賽，大都按照年紀分組出賽，今年的莒光越野賽菁英組不分年齡，使得謝品昇第1次拿到菁英組名次，激起他高昂的參賽樂趣，繼續朝向更精進的未來邁進。

(中時 )