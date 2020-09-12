2020年苗栗縣文旦評鑑成績出爐，西湖鄉柚農徐春源榮獲特等獎，苗栗縣長徐耀昌12日頒獎。（徐春源提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖鄉柚農徐春源榮獲今年文旦評鑑特等獎，他表示，今年因雨水少，果品平均甜度較去年高，訂購專線：0935595621。（巫靜婷攝）

苗栗縣文旦果品評鑑12日登場，上午由專業評審委員，依據評選項目逐一評分，最終由西湖鄉柚農徐春源榮獲第1名「特等獎」，他的參賽柚果在包裝管理、果皮厚度及種子數均獲得滿分，苗栗縣長徐耀昌、西湖鄉長高阿賜、農會總幹事郭豐文等人，下午親自頒獎祝賀。

一年一度的文旦果品評鑑，評審委員依據果品之包裝管理、重量及外觀、肉質風味、果皮厚度、糖度、種子數，逐一進行評分，滿分100分，徐春源以些微差距，總分90.642分，贏得今年苗栗縣文旦評鑑「特等獎」，他笑說，多年辛苦研究栽培終於拿到第1名。

今年68歲的徐春源在家中排行老大，他記得年輕時會抽空幫忙父親務農、裝箱，對栽培技術一知半解，直到2010年父親過世，他接手柚子園才開始正式學習種柚，他表示，父親自1981年起種文旦柚，得過2次頭等獎，他接手後連年參賽，去年也是獲得頭等獎，今年進步拿下特等獎，感到很有成就感。

徐春源指出，目前自家種有2.6分地的柚子園，年產量約1萬3000多斤，今年雨水少，但氣候適宜，因此著重於田間管理，他以家族3、40年的栽培經驗，領略出種文旦柚，施肥、管理、剪枝處處都是技術與學問，也因為雨少，今年果品甜度會比去年增加1至2度，口感也比較好。

徐春源拿出農會測得數據，今年剛採收下來尚未消水的文旦柚，甜度高達13.2度，消水後更可在增加1度到1度半，符合消費者的喜好，目前光訂單就有5、600箱，他指出，今年文旦柚價格不變，與去年同樣1箱淨重10斤裝賣600元，每箱約有11至16顆，目前人手不足，僅接受電話訂購。

(中時 )