美國密蘇里州聖路易動物園一條已62歲高齡的球蟒（ball Python）今年7月產下7顆蛋，讓園方感到非常意外與疑惑，因為這條球蟒明明已經15多年沒碰過任何公蛇，可謂「禁慾15年」了，難道是處女蛇產蛋？為了揭開謎底，園方決定為蛇蛋進行基因檢測。

根據有線電視新聞網（CNN）12日的報導，這條年紀至少62歲的高齡球蟒從1961年以來就一直待在動物園裡，在7月23日產下7顆蛇蛋，讓園方非常意外，稱：「我們根本沒料到她會下蛋，真的。」

球蟒通常在4至6歲開始產卵，最晚到60歲以前就會停止繁殖，而這條球蟒在62歲高齡產蛋實屬極為罕見，加上牠至少已15年沒和公蛇接觸，讓園方非常不解這點。

球蟒屬於「兼性孤雌生殖」（facultative parthenogenesis，或譯兼性無性生殖，可藉由交配行有性生殖，有時又可不經受精自己生下後代的生殖方式）。除了「處女生子」之外，球蟒甚至還會儲存精子、延遲受精，但文獻顯示，與公蛇接觸後，延遲受精產下後代的時間最長只有7年，而這條球蟒是15年甚至可能30年來都沒和公蛇接觸。

園方將會為蛇蛋進行基因檢測以查明原因。不過7顆蛇蛋中已有2顆失去生命跡象，其中3顆放在保育箱進行孵化，而剩餘2顆還在等待檢測結果。園方現在祈求，至少有一顆蛋能成功孵化成小蛇，讓園方增添新成員。

(中時 )