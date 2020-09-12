舞台劇《我們與惡的距離》11日於城市舞台展開首演，由尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威主演外，更公布議員苗博雅、立委高嘉瑜客串彩蛋，並在台上接受觀眾法律提問。有趣的是，高嘉瑜被觀眾要求高唱她招牌曲〈隱形的翅膀〉，她笑說「第一次舞台演出經驗，既期待又害怕受傷害，但觀眾可能比較在乎我的歌聲。」

舞台劇《我們與惡的距離》首演，立委高嘉瑜客串高唱〈隱形的翅膀〉，體驗斜槓人生。（故事工廠提供）

高嘉瑜形容，觀眾一看到她登場就哈哈大笑，讓自己差點忍不住笑場，這次她驚喜演出民代角色，若為來有機會演出歌手，自己就易多加磨練。身為民意代表，她說「立委平時就要面對民眾各式各樣的問題，這次舞台上的演出，是一個難得的斜槓體驗。」而全聯先生邱彥翔也是彩蛋之一，是他睽違8年再次踏上舞台，心情緊張亢奮，「從屏風到故事工廠做演出，謝謝劇場有膽量來找我，謝謝大家不討厭我。」

苗博雅在《與惡》舞台劇接受觀眾提問，右為吳定謙。（故事工廠提供）

對於首演，女主角尹馨直喊「終於過了第一場，關關難過關關過。」由於疫情仍肆虐全球，她特別感謝台灣第一線醫護抗疫辛勞，讓台灣疫情穩定，促使觀眾出門看戲。入圍本屆金鐘獎最佳女配角獎的謝瓊煖，則是笑說「想趕快把假髮拆掉，讓我的頭呼吸一下」，劇中她與女兒陳以恩（飾李大芝）互動讓觀眾爆哭，她期許觀眾能二刷、三刷。

尹馨（前排左起）狄志杰、陳志強、房思瑜演出舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版。（故事工廠提供）

狄志杰演出後，形容自己雖被掏空，但感覺全身通體舒暢。吳定謙則說自己腦袋一片空白，認為《與惡》演出難度比以往難了兩三倍以上，等於排了兩齣戲，相當耗體力。吳怡霈則在謝幕時在台上大哭，用「爽」來形容演後的感覺。

藝人黃豪平在觀眾席舉手發問，由於該劇有防雷機制，每次只能看到四分之一的結局，這次看到悲傷版結局，讓他直說12月要再進國家戲劇院再看一次。故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》即日起在北中南巡迴演出，購票請洽兩廳院。

尹馨（左）在《與惡》舞台劇與狄志杰夫妻失和。（故事工廠提供）

全聯先生客串演出舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版。（故事工廠提供）

(中時 )