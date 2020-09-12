新北市長侯友宜向這群犧牲奉獻一生青春的詹德隆神父致意。（許家寧攝）

加拿大籍天主教神父詹德隆，慨捐出退休金和每月老人年金，協助失能神職人員的就養照顧。（許家寧攝）

新北市醫師公會歡慶70周年，連續3年舉辦公益義賣活動，300多萬元義賣所得全數捐助給新北7個社福團體。（許家寧攝）

新冠肺炎疫情衝擊，百業蕭條，造成社福捐款銳減，新北市醫師公會12日捐出公益義賣所得逾300萬元，幫助「頤福園」等7個在地社福團體，投身台灣半世紀的78歲神父詹德隆感謝各界愛心，讓這群為奉獻一輩子青春的神職人員安心度過晚年。

新北市長侯友宜致詞表示，感謝新北醫師公會防疫期間在第一線守護市民健康，並在慶祝成立70周年這天，舉辦公益義賣活動，大家慷慨解囊，幫助今年受疫情影響的弱勢團體度過寒冬，也要對為台灣犧牲奉獻的神父致上最高敬意。

加拿大籍天主教神父詹德隆，24歲隻身來台傳播福音並投身教育，曾在輔大講授公共衛生倫理和哲學，32年前他與狄若石修士籌設輔仁聖博敏神學院頤福園，照顧生病或生活無法自理的神職人員，沒想到一待就超過半世紀，早就把台灣當作故鄉。

詹德隆說，神父沒有退休制度，都是做到不能做，或等到天父召喚他們為止；他指出，頤福園有15個床位，目前已服務逾千人，自己8年前因為心臟瓣膜修補，曾短暫入住休養，詹笑說，和園區裡大部分9旬以上的神職人員相比，他算是非常年輕！

詹神父為了照顧這群奉獻一生，已經老化失智，甚至失能的神職人員就養照顧，每年為頤福園600、700萬元的經費奔走，他不僅出錢出力，慨捐300多萬元退休金，就連加拿大政府每個月發放的500美元老人年金也全數捐出，迄今持續12年，令人敬佩。

新北市醫師公會理事長周慶明表示，今年許多企業因疫情業績大幅滑落，就連醫師門診量也驟減，不過成員持續呼朋引伴，努力做愛心，盼透過義賣幫助中華民國肌肉萎縮症病友協會、唐氏症基金會「到宅療育」服務，一起社福團體共度困境。

(中時 )