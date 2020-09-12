據共同社12日報導，英國政府消息人士11日透露稱，關於日英兩國政府達成基本協議的《經濟夥伴關係協定》（EPA），預計10月在日本簽署。兩國政府爭取在簽署後，經本國國會批准，在2021年1月生效。

日英之間的貿易目前適用日本與歐盟（EU）締結的EPA的低關稅等規定。2020年1月英國脫歐伴隨的過渡期將於年底結束，關稅有可能上升，因此日英兩國加緊談妥。預計透過新協定，能夠避免日本企業受到不良影響。

日英EPA在汽車和農產品關稅上，大致沿襲日歐EPA。英國還打算以與日本的EPA為立足點，實現加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（TPP11）。

據NHK報導，日本時間9月11日，日本外務大臣茂木敏充與英國國際貿易大臣特拉斯以在線方式舉行會談，進行了最終階段協商。兩位大臣就部分農產品的關稅水平等此前留下的課題取得共識，日英談判達成大致協議。英國政府表示，與日本簽署EPA定後，99％出口至日本的貨品將享有零關稅。

會談結束後，茂木大臣會見記者時稱：「3個月左右就達成了大致協議，其速度超乎尋常。繼11個國家簽署的TPP11、日本與歐盟的經濟合作協定、日美貿易協定之後，在推進自由公正的貿易體制方面，日本發揮主導作用，並取得了成果。」

據先前共同社報導，日歐EPA生效後，針對工業品的關稅大多立即取消，剩餘種類的商品未來關稅也將為零。包括農產品在內的所有種類中，歐盟方面約99％、日本約94％的關稅將取消。關於日本進口的農產品，稻米、小麥、牛肉豬肉、乳製品、砂糖這5個重要領域等作為取消關稅的例外。

(中時 )