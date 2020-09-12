日前台南市政府大動作拆除安定區竑榮實業違法生產設備，但立委陳椒華與「反安定水泥園區自救會」12日指出，市府此舉只是「作作樣子」，因竑榮正向市府申請將6公頃的一般農業區變更為工業區，目前僅待區域計畫委員會審議通過即過關，要求不要放任農地浮濫變更，應該撤銷此案。

市府經發局則強調，此案僅原則同意可行性規畫報告書，並未代表同意園區核准報編。此外，依據經濟部2020年3月20日的公告，預拌混凝土製造、水泥及混凝土製品製造為非屬低汙染事業，此最新法令已納入都發局開發計畫小組審查依據，該公司當時報編園區法令未將該行業列為非屬低汙染，未來將依最新公告審核此類開發計畫申請。

經發局還說，對民眾陳情環境汙染會影響健康與違規擴大使用部分，市府會將民眾意見納入稽查項目，後續如有發現違規生產情形，將依照工廠管理輔導法、區域計畫法、廢棄物清理法、空氣汙染防制法、廢棄物清理法、職業安全衛生法等相關規定，對違規與汙染事實加重處分。

陳椒華等人認為，已經審議通過的「台南市國土計畫」，將竑榮安定廠所在區域劃設為「農業發展地區第二類」，意旨此區域應以「農業生產功能」為主，以「避免農地持續流失」，但市府對此案卻逐步核發變更農地許可，與國土永續精神背道而馳，足見市府欲搶在國土計畫實施前，以該被淘汰的區域計畫法，繼續放行浮濫變更農地。

陳椒華等人還呼籲，市府應立即啟動國土永續規畫，實踐保護鄉土決心，力阻農地汙染，力擋農地流失，在最後一關區域計畫委員會審議中撤銷此案，也呼籲內政部不得再任意更動已審議通過之台南市國土計畫，中央及地方都應即刻接軌國土永續規畫，阻止台灣環境持續崩壞。

經發局指出，竑榮依產業創新條例規定提出申請報編產業園區，面積6.26公頃，產業類別以預拌混凝土製造、水泥及混凝土製品製造（混擬土磚、柱及管）及非金屬礦物製造業為主，並於2017年11月30及2019年3月23日舉行2場公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人的意見，經相關單位審查符合法令規定，於2019年7月11日原則同意可行性規畫報告書。

(中時 )