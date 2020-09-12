第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽12日舉行，主審究極（右）與紅月凌（左）化身知名遊戲角色與民眾同樂。（張鎧乙攝）

第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽12日舉行，團體組首先由知名遊戲真三國無雙8代的角色關羽與張飛登場。（張鎧乙攝）

第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽12日舉行，個人組由扮演知名遊戲英雄聯盟的角色DJ索娜登場。（張鎧乙攝）

第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽12日舉行，個人組由扮演知名遊戲英雄聯盟的角色DJ索娜登場。（張鎧乙攝）

為形塑商圈特色，台北市西門徒步區街區發展促進會舉辦第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽活動，今年活動競爭激烈超過300組國內外動漫好手報名參賽，爭奪最強Coser頭銜，現場吸引大批動漫迷前來朝聖，市長柯文哲及副市長黃珊珊更親臨現場，為參賽Coser加油打氣。

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