Cosplay決戰西門町決賽 17:292020/09/12 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽12日舉行，主審之一的燈燈化身知名遊戲角色與民眾同樂。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽12日舉行，主審究極（右）與紅月凌（左）化身知名遊戲角色與民眾同樂。（張鎧乙攝） 第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽12日舉行，團體組首先由知名遊戲真三國無雙8代的角色關羽與張飛登場。（張鎧乙攝） 第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽12日舉行，個人組由扮演知名遊戲英雄聯盟的角色DJ索娜登場。（張鎧乙攝） 第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽12日舉行，個人組由扮演知名遊戲英雄聯盟的角色DJ索娜登場。（張鎧乙攝） 為形塑商圈特色，台北市西門徒步區街區發展促進會舉辦第7屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽活動，今年活動競爭激烈超過300組國內外動漫好手報名參賽，爭奪最強Coser頭銜，現場吸引大批動漫迷前來朝聖，市長柯文哲及副市長黃珊珊更親臨現場，為參賽Coser加油打氣。 (中時 ) #動漫 #活動 #現場 #參賽 #西門町 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超前部署 百達翡麗進駐東區店王 04:102020/09/12 產業．科技 美網》男單決賽組合出爐 提姆對決祖維瑞夫 11:522020/09/12 體育 警察機關原住民族員工親子聯誼 技藝教學樂趣無窮 15:222020/09/12 寶島 台中五湖園中元普度 全台首創無煙法會 16:372020/09/12 寶島 歐系保養必Buy指南 濃縮精華決戰秋冬 14:052020/09/12 消費 邁入第10年 電信愛與關懷前進新竹清大 16:192020/09/12 體育 美網暌違9年大逆轉 祖維瑞夫勇闖決賽 09:172020/09/12 體育 台電供電系統頻遭雷擊 花蓮連續出現異常停電 14:302020/09/12 生活 凱比機器人創意競賽 盧秀燕：啟發孩子科技能力 14:562020/09/12 寶島 國民黨苗栗縣黨部在頭份推反瘦肉精美豬連署 15:182020/09/12 政治 生活熱門新聞 剩5天鬼門關！命理師曝禁忌：「這字」絕不能說出口 恐衰1年 - 生活 蔥吃不完怎麼保存？主婦曝「超強秘技」：2周都不壞 - 生活 大蒜不該放冰箱？專家揭「保存秘訣」：最多放6個月 - 時事 偽出國險踩政治紅線 民航局發函「提醒」航空公司 - 生活 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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