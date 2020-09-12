藝人侯怡君（左）12日出席大寮區農會紅蜜紅豆推廣活動，她與民眾互動。（林瑞益攝）

高雄市農業局12日在大寮區舉行一場大寮紅蜜紅豆推廣活動，藝人侯怡君到場主持，炒熱氣氛，民眾熱情參與，首日所得達50萬元。

為輔導農民安全栽培管理，大寮區農會於12年前即藉由市府農業局輔導推行自然友善栽培模式，減少紅豆農藥用量，鼓勵以有機質肥料取代慣行化學肥料，因而取得全國第1張紅豆產銷履歷。

高雄市農業局為提高紅豆產品價值，輔導大寮區農會與松葉美食公司合作，推出方便即食的紅蜜紅豆罐頭，獲得民眾青睞。

大寮區農會總幹事洪採梅表示，為期2天的活動不單是農特產市集，並透過舉辦響應愛心的義賣活動，松葉美食公司、民進黨立委林岱樺，以及企業、民眾等熱情參與，加上侯怡君擔任愛心大使，邀請民眾共襄盛舉購買。義賣所得將捐贈給大寮區內各級國中小學及北高雄家扶中心使用。

高雄市長陳其邁因為關心乙烯管線外洩問題，12日臨時取消行程，改由農業局代理局長王正一代打。王正一說，為強化大寮的紅豆品牌知名度，市府針對安全農產的推廣與品牌行銷不遺餘力，今年度因應疫情影響，農產品外銷市場大受影響，輔導農民拓展市場通路的任務刻不容緩。

王正一表示，舉辦這場紅蜜紅豆推廣活動，就是要為大寮在地的農民打氣，推動在地的優質農產品行銷量能，未來並將發展高雄智慧農業持續提升農產品競爭力。

(中時 )