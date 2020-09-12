南亞技術學院ROTC專業大學開訓

國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將12日前往國防部ROTC專業大學南亞技術學院，主持「109學年度大學儲備軍官訓練團(ROTC)開訓典禮」，轉達部長嚴德發對於南亞技術學院致力招募優秀學子加入國軍，表達最誠摯謝意與敬意。

徐衍璞肯定南亞技術學院對國家募兵制度之推展與貢獻，辦理大學儲備軍官團招募、選才及訓練等，為國軍培育ROTC優質軍官重要學府；恭喜212位大二學生順利完成為期8週入伍訓練教育，期勉全體學生培養「堅定報國意念」、「充實自我學能」、「強健自身體魄」、「落實品德教育」等4點，奠定成為未來專業軍人所具備的基本素養和條件。

為表揚108學年ROTC軍事訓練期間，大學成績優異、課程全勤、及達成國軍三項體能鑑測合格的ROTC學生，他親自為第二次榮獲殊榮的42位績優學生，佩掛象徵榮譽的「南亞一星榮譽徽章」；這次也特別感謝東泰高中國防培育班黃明豐主任及師長帶領20位JROTC學生蒞校觀摩，共同參與共享榮耀，堅定未來加入國軍ROTC的行列，為國軍注入新血。

(中時 )