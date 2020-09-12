柯市長頭上動土？謝姓曳引車駕駛12日上午11時許，載滿建築工程土石方，違規行駛市府路管制區域，不明緣由於路上洩漏大量土石，嚴重妨礙交通及汙染環境，環保局接獲通報後，立即調派清潔人員及車輛機具進行清理，於下午1時30分清理完畢恢復交通，並依《廢棄物清理法》吊扣車輛，依法重懲、求償清理費用，並追查土石方來源及出土工地責任。

環保局表示，市府路管制大型曳引車輛通行，謝男駕駛KLD-0682曳引車持運送潤弘精密工程公司在信義區信安街工地的土石方，違規進入市府路管制區，洩漏約1.5公噸土石方於路面，汙染環境並危及用路人安全，警方立即封鎖現場確保安全外，環保局也立即調派清潔人員及小山貓、卡車、洗街車等車輛機具，清理路面棄土，恢復市府路交通。

環保局說明，謝男違規棄土動機不明，且未依規定路線運送土石方，環保局已依法查扣違規車輛，除告發汙染路面行為外，清理違規棄土費用亦將向違規行為人求償；另已派員稽查工地土石方運棄情形，如有違規將依法嚴懲；未依規定路線運土部分也將移請市府建管處查處。

環保局呼籲，工地廠商應善盡環境保護責任，確實督導出土車輛依規定路線將營建剩餘土石方運入合法土資場，不得任意棄置，以免害人害己；環保局也將持續攔查運送土石方、廢棄物車輛，防堵違規運棄土石方及廢棄物行為，並加強稽查營建工地出土情形，以維護環境安全。

(中時 )