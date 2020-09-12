侯友宜上午11時悄悄抵達位在板橋慈惠宮的板橋連署站。（國民黨新北市黨部提供／許哲瑗新北傳真）

侯友宜上午11時悄悄抵達位在板橋慈惠宮的板橋連署站。（國民黨新北市黨部提供／許哲瑗新北傳真）

國民黨今在全國發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，新北市長侯友宜上午11時悄悄抵達位在板橋慈惠宮的板橋連署站，國民黨新北市黨部指出，侯友宜除了給予黨員支持和鼓勵外，也現場簽下連署表並投遞回箱，還大方與「捍衛人民健康」連署看板合照，停留約半小時才離去，展現反萊豬決心。

侯友宜上午出席樹林紅麴節時受訪表示，他從一開始就堅持瘦肉精零檢出，希望萊豬不要進來，目前政府朝向開放，所有不一樣的聲音，就交給全體國民一起決定，「我不但樂觀其成，我也給予支持。」

(中時 )