簽了！侯友宜簽名連署反萊豬 「交給全體國民一起決定」 17:072020/09/12 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜現場簽下反萊豬連署表。（國民黨新北市黨部提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜上午11時悄悄抵達位在板橋慈惠宮的板橋連署站。（國民黨新北市黨部提供／許哲瑗新北傳真） 侯友宜上午11時悄悄抵達位在板橋慈惠宮的板橋連署站。（國民黨新北市黨部提供／許哲瑗新北傳真） 國民黨今在全國發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，新北市長侯友宜上午11時悄悄抵達位在板橋慈惠宮的板橋連署站，國民黨新北市黨部指出，侯友宜除了給予黨員支持和鼓勵外，也現場簽下連署表並投遞回箱，還大方與「捍衛人民健康」連署看板合照，停留約半小時才離去，展現反萊豬決心。 侯友宜上午出席樹林紅麴節時受訪表示，他從一開始就堅持瘦肉精零檢出，希望萊豬不要進來，目前政府朝向開放，所有不一樣的聲音，就交給全體國民一起決定，「我不但樂觀其成，我也給予支持。」 (中時 ) #連署 #侯友宜 #國民黨 #瘦肉精 #萊豬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔣萬安若選台北市長 陳時中：會是個強勁的候選人 15:122020/09/12 政治 丟棄「綠色萊豬」 江啟臣、馬英九走進市場拚食安公投連署 11:152020/09/12 政治 顧食安要公投 高巿議國民黨團發動連署 11:202020/09/12 政治 國民黨苗栗縣黨部在頭份推反瘦肉精美豬連署 15:182020/09/12 政治 藍批對瘦肉精美豬管制無信心 政院：會準備完全 13:212020/09/11 政治 侯友宜嗆中央 給錢讓我們做事 04:102020/09/11 政治要聞 國民黨動員新北市民 對抗美豬牛 04:102020/09/11 地方新聞 金門反美豬公投連署 鄉親攜手捍衛「廣東粥」 14:362020/09/12 政治 楊文科重申竹縣國中小禁用美豬 瘦肉精零檢出 15:282020/09/12 寶島 國民黨南投縣黨部 號召顧食安公投連署 12:552020/09/12 政治 政治熱門新聞 蔣萬安別想躺著選？網揭民進黨恐醞釀一招「換蔣」 - 政治 選不選台北市長？陳時中鬆口 網：果然還是貪圖權力 - 政治 丁允恭是誰帶到台北？陳菊：賴清德 - 政治 丁允恭前女友陳情信內容曝光 曾懇求陳菊：讓我們有條生路好走 - 政治 丁允恭辦公室嘿咻為何現在才噴發？菊系議員終爆真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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