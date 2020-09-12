中橫開通60週年，復刻版金馬號日前上路，新一代金馬小姐12日完訓接棒，每逢周六、日特定班次上線服務。交通部觀光局參山國家風景區管理處12日舉辦新金馬小姐865公車導覽解說服務首航儀式，4位資深學姊到場贈送金馬徽章，象徵傳承金馬精神，現場氣氛溫馨。

首航儀式於豐原客運谷關站舉辦，參山處邀請曾任金馬小姐的四位資深學姊，贈送學妹金馬榮耀徽章。4位新一代金馬小姐從參山處副處長曹忠猷手中接下梨山風景區觀光大使聘書，迎戰隨車導覽解說服務，期待將谷關、梨山與中橫沿線的自然生態與歷史人文介紹給乘客。

參山處副處長曹忠猷（右一）頒發梨山風景區觀光大使聘書，期許新一代金馬小姐推介中橫風光。（參山處提供／王文吉台中傳真）

4位原版金馬小姐與新一代金馬小姐合影，象徵世代傳承。（參山處提供／王文吉台中傳真）

在學校擔任導覽解說社長的新金馬小姐黃同學表示，自己會暈車，實習時在車上要思考如何解說，又要一邊看提示稿，吃足苦頭！服飾設計系二年級的阮同學說，復刻金馬制服製作過程很不容易，尤其是要從老照片中揣摩出帽子的製作方式，是十分難忘的學習經驗。

資深金馬小姐贈送學妹金馬榮耀徽章，象徵傳承金馬服務精神。（參山處提供／王文吉台中傳真）

新一代金馬小姐引導遊客搭乘復刻版金馬號865公車。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處表示，今年適逢中橫公路開通60周年，參山處為重現當年金馬小姐在中橫公路上服務遊客的風采，除了先前推出復刻金馬號豐原客運865公車，特別與嶺東科技大學觀光、服飾設計、時尚經營與數位媒體等系所合作，徵選培訓4位學生擔任新一代金馬小姐。

(中時 )