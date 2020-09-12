七旬婦忘了回家路愛的手鍊助她返家。(楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅警分局楊梅派出所警員簡睿雅、曾昶瑋，1巡邏經中山南路時，發現一名7旬莊陳複姓老婦跌坐在路旁人行道上，發現該名老婦答非所問且手上疑似戴有愛心手鍊，但是警方發現其腿部有挫傷，故先通知救護車到場將其載往醫院就診外，並聯繫該名老婦家屬，將其送返親友身邊。

起先員警還以為老婦發生車禍，特別檢視其身體外觀，關心該名老婦從何而來，老婦自稱她冠夫姓所以姓莊，忘記從哪裡來，想去找先生，警方直覺不對勁，仔細端詳老婦，發現她手腕上配戴疑似愛心防走失手鍊，聯繫社會局並查詢老婦走失的紀錄，發現她也曾因失智而走失。後來家屬於醫院內見到老婦人平安無恙，心中大石終於放下，並對於警方的熱心協助深表感謝。

楊梅警分局長黃富村表示，台灣社會目前為高齡化社會，平時除應多注意家中長輩動向，關懷其健康狀況，若有失智或身體不適狀況，應避免讓其單獨外出，降低危險發生的可能，並向當地政府社會局申請愛心手鍊，讓走失長輩可以在最短的時間內，回到溫暖的家。

(中時 )