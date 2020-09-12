台海情勢兵兇戰危？近期大陸解放軍派軍機進犯台灣西南海空域，讓本已不佳的兩岸關係更蒙上陰影。對於大陸內部傳出就對台政策有異議，認為要汲取民意，是否代表對台系統可能改絃更張？資深大陸研究學者張五岳認為，台灣傳統上去分鷹派、鴿派，這是錯誤的判斷。

淡江大學中國大陸研究所前所長張五岳，11日接受德媒《德國之聲》專訪就當前兩岸情勢提出見解。對「中國人民大學國際關係學院」副院長金燦榮日前建議大陸決策高層應調整對台政策，是否意味大陸內部對台政策有不滿聲音？

張五岳說，台灣方面至今仍以「鴿派、鷹派」來劃分，他個人認為，這是對大陸「錯誤的判斷」，目前只有「中共中央最高領導人」派，鷹鴿派只是策略性分別，目前為止，看不出有任何、重大的衝擊。

張五岳解釋，大陸對台政策若有重大轉變，第一，一定是由大陸國家主席習近平發表重要談話，若不是的話，對台政策就難有大幅改變。第二，可以從官媒發聲的角度觀察，如《人民日報》用「社論、評論員」文章刊文、大陸「中央電視台」用《新聞聯播》30分鐘時段報導回應，那就極大程度代表大陸官方立場。若只是官媒「海外版」文章，或《環時》等常公開喊武統的鷹派文章，意義就不太大，也完全不能代表北京的立場，但仍是內部很重要的一種聲音。

最後，大家所關注「兩岸FCFA若後續繼續維持，台北與北京方面是否有續談服貿、貨貿可能？」，張五岳說，就現狀來看，北京就是以「九二共識」為復談基礎，目前雙方都沒意願，基本上沒有這種可能。

此外，前國安會秘書長蘇起今天受訪也表示，台海緊張對台灣絕不是好事，美中之間有很多架要吵，但是台灣不要捲入其中，我們是海島靠貿易維生，需要安定的國際環境，一天到晚緊張，台灣內部人民會不安，經濟也不會好起來。

(中時新聞網)