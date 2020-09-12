高度看好量子計算對未來世界的影響力，鴻海科技集團搶先布局量子計算領域，不但成立了鴻海研究院量子計算研究所，並再度與台大IBM量子電腦中心攜手向下扎根，繼8月推出鴻海高中量子教育營之後，9月再次支持協辦第一屆量子Hackathon黑客松活動，集結全台灣60位程式寫手一同參賽，透過為期三天的腦力激盪，挑戰所有人對量子計算的想像。

在開幕儀式上，鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉透過視訊連線勉勵所有參賽者，並透露對量子計算未來的期許，強調量子計算現在就好像數十年前的半導體，那時半導體技術才剛剛萌芽，但台灣當時正是因為把握住了半導體起飛的契機，所以才能在全球ICT產業中舉足輕重。現在，鴻海看到了量子運算時代即將來臨，因此身為台灣科技產業的領頭羊，鴻海也希望能盡早加入量子科技發展的行列，而能夠與世界上量子先進技術的公司比肩，共同將人類的文明往前推進、邁出嶄新的一大步。

此次活動獲得了國際不少專家的重視，例如IBM公司就有多位專家紛紛從日本、美國、歐洲等處上線觀看賽事進行，甚至隔空給予學生視訊指導。60位參賽者必須利用兩天的時間不分晝夜地寫出程式並利用IBM-Q得到有效結果，再將結果以口頭報告形式呈現給所有參與者及指導教授評估成效，評審則以量子技術複雜性、問題原創與解決創意、小組合作與表達、量子未來社會貢獻等四方面來評選出優勝團隊。最後，獲得第一名的研究題目是【Utilizing the Noise: Quantum Simulation of an open system】因為對耗散系統的研究傑出表現獲得評審一致青睞，第二、三名分別是【Quantum Simulation of One-dimensional System on IBM-Q Device】與【Generation of Stretched Single Qubit gates for Richardson error extrapolation】。至於鴻海特別獎則是頒給【Application of Quantum Optimization】，因其對量子優化的研究具有高度應用價值而得獎。

劉揚偉表示，鴻海將繼續積極培育更多的量子力學人才，為未來趨勢預做準備，更且引領時代前進。

Hackathon一詞源自hack（駭客）與marathon（馬拉松），意思是聚集優秀的程式發者，在短時間與壓力下，自行組隊以競賽形式解決特定問題。原訂2020在新加坡舉辦亞洲區Hackathon，因疫情關係延宕。台灣因處於疫情相對安全的狀態，也促成本次量子Hackathon在台灣舉辦的契機。

(工商 )