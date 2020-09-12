林予晞熱愛攝影，即將推出個人第二本攝影集，近日舉辦「雙木林」微型攝影展熱身，11日舉行座談會，好友嚴正嵐驚喜現身力挺，讚林予晞「是個很真實的人，講座就很像平常我在跟他聊天的內容。」不過嚴正嵐自虧都亂拍，沒出過攝影書，倒是有出過寫真書。林予晞直說「如果嚴正嵐再出寫真書，我就穿比基尼幫她宣傳。」

「雙木林」攝影展2日至27日在魏如萱經營的「好多咖啡」展出，林予晞之前拍魏如萱〈Ophelia〉MV，結識導演Remii黃婕妤，兩人都是女性影像創作者，一見如故，攝影展座談會也邀請Remii對談，首場座談會吸引近百位粉絲。相較第一次辦展，林予晞說這次有長大的感覺「第一次是從個人情感出發，這次是為了跟其他人有不同連結。」這回第二次辦攝影展，姚愛寗、陳妤、施名帥等人都前來支持。

攝影展取名「雙木林」，源自林予晞去冰島旅行時的攝影作品，她說看到一幅畫，畫中是一座森林裡的樹表面看似是獨立個體，但其實底下是盤根錯節的，且感受也會互相傳遞，便想透過攝影展，找到群體的共感「我紀錄著我曾經看過的地方，去尋找跟世界、跟自然、跟所有人的共感。」

嚴正嵐力挺林予晞和Remii黃婕妤的攝影座談。（TVBS提供）

近百名粉絲參與「雙木林」攝影座談。（TVBS提供）

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