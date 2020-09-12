據奧地利廣播電臺（ORF）報導，在美國向公民發放新冠疫情救助金之際，有許多身在奧地利的公民也收到了美國總統川普簽名的1200美元支票。

報導採訪了奧地利當地的一位73歲的退休人員，他表示剛在信箱裏看到這張支票的時候以為是詐騙，後來他好奇地把支票交給了銀行。銀行後來告訴他，這真的是美國政府發出的支票。

德國之聲中文網報導，三天後，1200美元匯到了這位奧地利男士的帳戶。報導指出，到現在他都不明白自己為何會受到這張寫著「救濟救助金」和總統川普簽名的支票。但據他估計，可能是因為自己在60代的時候曾經去美國旅遊，後來以餐館服務生的身份在美國工作了兩年。

但更讓他驚喜的是，他從未去過美國的太太也收到了一張1200美元的支票。據ORF報導，這兩位生活在林茨（Linz） 的退休人員並不是特殊案例。上奧地利地方銀行已經收到了45張這樣的支票。當地的另一家名為瑞福森州立銀行的金融機構更是已經收到了63張這樣的支票。

瑞福森州立銀行的工作人員凱澤爾表示，奧地利退休人員收到這類支票的原因可能是美國政府在資訊處理方面出現的錯誤，因為那裏已經發生了大約110萬已經過世的人收到相關資訊的事情，而美方也證實擺了一個大烏龍。從理論上來說美國有可能收回已經匯到了奧地利的相關款項，但是考慮到龐大的工作量，不太可能付諸實施。

2020年3月27日，號稱是美國歷史上最大規模的經濟紓困方案經川普總統簽字生效，目的是扶持受新冠病毒疫情影響的美國經濟。該計畫的資金規模達兩兆美金，相當於美國政府年度預算額的一半。在川普的堅持下，每張支票上都印刷了他的親筆簽名字樣，導致支票未能在計畫內的第一時間發放給美國民眾。批評者稱，這是川普為求連任，花美國公帑不手軟。

(中時 )