大陸軍機連續2天不斷侵入我西南方海空域，我國防部與外交部兩部10日連續開記者會，國防部副部長張哲平呼籲北京「不要再當麻煩的製造者」。對此，資深媒體人韋安表示，應對共機越過海峽中線最好的辦法，就是國軍戰機也按相同比例繞過去。

解放軍近期在黃、渤海一帶進行軍演，而台海周邊情勢今天和昨天也傳出共軍多架戰機進擾，國防部9日表示，上午有超過20架中共解放軍SU-30、運8等多型軍戰機，搭配反潛機分批次飛進我方西南防空識別區。

國防部10日晚間也召開臨時記者會說明，並呼籲北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，不要再當麻煩的製造者，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻。

對此，韋安今(12日)在臉書上表示，應對近期共機頻繁跨越海峽中線，宣誓主權，最好的辦法，就是國軍戰機也按相同比例，繞過去，而這符合中華民國憲法國家領土的相關條文。

韋安還指出，既然已經説了「誰都不要開第一槍」，一點風險都沒有。共機可能不會驅離，還會喊話「歡迎回大陸」。

網友們也留言回應，「怕是會投誠」、「你一跨過領域剛好中了圈套，馬上被打下來之後就開戰了」、「這像是籃球比賽，怎麼兩邊球員分分秒秒都在我方籃框架下把球丟來丟去，版主建議要到對方籃框去玩一下遊戲，甚為重要的」。

(中時新聞網)