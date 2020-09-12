超市食材包裝不僅求美觀，將產品綁得牢靠是最高原則，但有時包裝太厲害，反讓手腳不夠巧的消費者困住了。有主婦到網路社團求問，小包裝蒜頭上的金屬圈怎麼打開？這一問才知，很多人都束手無策，想回收使用包裝袋，卻拿不開金屬圈，最後只好直接剪開了事。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示，想要保留網袋，很多人跟她一樣出動尖嘴鉗，但她認為，這個發明不應該是難為廚房媽媽才對，應該是設計過的！果然沒錯！也是很多人跟她一樣不了解這個設計。

原PO丟出此問，馬上釣來一堆人回應。不意外的，網友多說直接剪網袋比較快，有巧思的婆媽則提供好點子，「我都不拆鐵絲的，找個位置掛好，然後直接把網袋剪破一個小洞，就很方便拿取了」，有不少人回應自己也愛用此招。

不過，所謂高手在民間，內行的婆媽終於現身分享神技，「那張標籤是要讓你對折順著往上拉就行了」、「那條橘色袋子往上拉就好啦」、「金屬上推就出來了」、「直接拉開鐵環就會掉了」，還有達人細心補充說，「有時鐵環會有小縫，可以一點一點慢慢把網子抽出來」，「不用執著處理金屬扣，網子任何一處直接拉開就好，方向要對，（網孔拉大的方向）輕輕一拉就開」。

(中時新聞網)