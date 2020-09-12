台灣口罩雖然不缺貨，但比起每14天預購9片，整盒買自然會比較方便，因此每當藥妝店、藥局、超商上架整盒口罩，短時間內總是會被秒殺，一名住在桃園的女網友，日前到超商預購口罩，一名媽媽專注在預購上，一旁小孩不慎弄 翻整鍋茶葉蛋，這名媽媽毫不關心自己的小孩，還冷罵另一名年長小孩一句話，讓女網友氣壞「原來口罩比小孩安全重要」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，因為超商萊爾富，可以預購萊潔軍綠口罩，很多人前往排隊預購，「但在龍潭國保店，碰到讓我刷新三觀的事」，原PO說這名戴著口罩的媽媽忙著搶口罩，站在機台前輸入多次驗證碼，不管同行的小孩在超商裡嬉鬧。

小朋友打翻整鍋茶葉蛋(圖片取自/爆怨公社)

結果下一秒就發生悲劇，年紀大約1、2歲的小孩，墊腳拉扯裝滿茶葉蛋的電鍋，整鍋蛋直接從小孩上方往下澆，被燙到的小孩放聲尖叫、痛的大哭，其他人趕緊抱起小孩處理，並問「這是誰的小孩」？想不到媽媽一付事不關己，繼續操作驗證碼，這時店員抱小孩去沖水，也因為這樣無法幫其他客人結帳，「我們請阿桑暫停手邊事，先去幫孩子沖水，但她不要，繼續按機台搶口罩」。

這時受不了的原PO，質問對方「口罩不過399，有比小孩還重要嗎」？結果媽媽竟是轉頭罵年紀較大的小孩「為何沒顧好」，氣炸的原PO直嗆「妳沒資格罵他，整鍋茶葉蛋澆在小孩身上，有多燙有多痛」？

事後女網友才得知，小孩應該不是這名「媽媽」的，是她姑姑的，所以才會漠不關心，且店員一開始擔心會發生意外，早就請她要看好自己帶來的小孩，「但悲劇還是發生了，請帶小孩出門的各位家長，多注意自己的孩子」。

(中時新聞網)