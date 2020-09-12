新北市大同育幼院多功能運動館今（12日）啟用。（大同育幼院提供）

新北市大同育幼院為擴展安置兒少成長視野，努力達成社區多功能教育學習及休閒場所，歷經近3年的準備與建置，終於在今年於院區游泳池上方戶外籃球場地完成多功能運動館的增建修繕，於今（12日）啟用，現場企業代表及來賓為兒少社區資源中心的服務剪綵開展正式宣告啟動。

啟用典禮由南山中學啦啦隊揭開序幕，為了讓多功能運動館開幕體現兒少活力運動的精神，除了大同全體師生參與之外，特地邀請了新北市榮光育幼院、愛心育幼院、普賢慈海家園、約納家園、以及台北市聖道兒童之家的一起出席，透過運動嘉年華會的形式，以籃球、羽球交誼賽及水上立式划槳體驗，讓雙北兒少安置機構互動交流。

立委江永昌、新北市社會局長張錦麗都出席給予支持。大同育幼院院長黃劍峯表示，青少年喜歡籃球活動，大同雖有籃球場卻是戶外的場地，然而北部區域經常性下雨，籃球場又鄰近鄰居社區大樓太近，打球的聲響經常性造成社區鄰居安寧的困擾。

院區雖然有一定的環境腹地，卻缺乏足夠大的室內集會場所，因此將籃球場修繕為多功能的室內運動館，就成為這些年來積極努力的目標，感謝許多企業個人的關心及支持，才有多功能運動場館的開幕啟用。

大同安置兒少阿瑋開心說，有了多功能運動場館，天候因素再也不會成為練球的阻礙，若非有場館時間的限制，真想全天都盡情奔跑、揮灑汗水。

(中時 )