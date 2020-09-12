萊潔推出神秘限量色「曜石黑」口罩，全台限量2萬合盒，一盒50入定價399元。預計將在下周一(14日)晚上8點於萊爾富開放預購，一人限購一盒，售完為止。而萊爾富北市萬鑫店的胡店長更透露，想搶到的民眾，最好提早2~4小時來排隊。

中時新聞網致電萊爾富北市萬鑫店，胡姓店長也透露經驗，依照日前的情形，建議民眾提早來排隊預購，大多民眾會提早2~4小時前來排隊，而店長也提醒，手機一定要帶在身上，才能在預購時接收驗證碼，若是忘記帶手機出門等於白做工。

而胡店長也另外提醒，並不是全台的萊爾富都可以預購此次的萊潔「曜石黑」口罩，若該店沒有藥商執照將會無法預購，而每家萊爾富的自動門口上都會標示，該店是否能夠預購。

萊潔新色「曜石黑」口罩充分利用「黑的光澤」呈現簡約低調、反奢華與舒適高品質時尚理念。而曜石黑口罩隨後也將於各大量販、藥妝及連鎖藥局陸續上市，包括「萊爾富」、「家樂福」、「大樹」、「丁丁」、「佑全」、「維康」、「札幌藥妝」、「日藥本舖」、「墊腳石」，販售詳情請以各大通路實際上市時間為主。

(中時新聞網)