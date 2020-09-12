DHL國際快遞台灣總經理黃湧君（中）號召90位員工及家屬淨灘。（新北社會局提供／許家寧新北傳真）

DHL企業志工將平時快遞車開到海邊載運垃圾。（新北社會局提供／許家寧新北傳真）

新北市北海岸及東北角風景秀麗，不過沿海岸線常有漂流木和廢棄物漂來，甚至人為垃圾如寶特瓶、塑膠袋等，DHL國際快遞公司企業志工，透過新北市志願服務廣中心媒合前往淨灘，12日共清理出72大袋共80公斤垃圾，盼各界接力，還給沙灘原有美麗面貌。

新北市以「環保大使･志力淨灘」為號召，DHL國際快遞台灣總經理黃湧君號召了90位員工同仁及家屬，一起快遞愛心到金山跳石海岸，進行沿海岸環境，為北海岸盡一份心力，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），確保海洋永續發展。

該公司行銷傳播部經理方丹鳳說，跳石海岸有別於沙灘，必須在大大小小礫石堆中來回走跳，才能撿拾卡在石縫中的垃圾，有時要多人合作，才能拉起陳年的破網具、漂流木，雖然頂著烈陽高溫，但看到清理後的美麗海岸，大家都很有成就，也很開心。

新北市社會局長張錦麗表示，今年度委託新北市志願服務推廣中心以客製化的方式為企業志工量身訂做，協助企業實踐企業社會責任，藉由志工親身體驗、付出，引發對社會公共議題的熱情與關注，歡迎企業一起加入志願服務的行列！

(中時 )