工研院近年來積極打造數位商圈，開發「智慧商業獅」數位行銷平台，提供多元的數位工具供中小型店家使用，希望店家可以善用數位工具、掌握店家消費族群之喜好進行店家的行銷及營運管理。本季特別與中友購物節活動攜手，推出「一中友你 獅在好康」商圈整合活動，投入大量資源，整合一中商圈知名店家與百貨公司合作，帶動商圈人潮，促進店家互相導流並增加顧客二次消費動能！

數位時代瞬息萬變，工研院近年積極發展「個人化裝置與服務」、「自主移動系統」、「智慧產業及服務」等三大領域，其中，「智慧商業獅」就是一項輔導商圈的數位行銷平台。

本次看好中友百貨舉辦「中友購物節」，提供資源整合一中商圈內40家店家一同規劃「一中友你 獅在好康」，即日起至9/30，只要加入智慧商業獅會員，即可享有50元商圈數位回饋金，到一中商區指定店家消費折抵，即可憑核銷紀錄回到中友換取百貨購物金200元或是兌換多樣好禮，獎品價值最高27,500元，這也是始無前例超高的回饋。

一中商圈參與店家，包括I PLAZA愛廣場內知名的餐飲店老虎糖、福芳號、樂丘、丸龜製麵等，還有錦新街、育才街等週邊店家，選擇性相當豐富。

今日活動首日，中友百貨在1F廣場邀請街頭藝人以及樂團舉辦「友中好康 音你而在」音樂會，還有可愛的商業獅人偶與消費者互動，現場還擺放大型扭蛋機，持智慧商業獅會員於一中商圈配合店家不限金額消費，即可持中友APP會員行動條碼至中友百貨1F廣場體驗扭蛋機1次，有機會抽中精美好禮（每日限量100名，每日每ID限兌1次）。

(工商 )